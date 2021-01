Mathieu van der Poel schiet voor vierde jaar op rij raak op nieuwjaarsdag en wint GP Sven Nys in Baal

Mathieu van der Poel heeft voor het vierde opeenvolgende jaar de Grote Prijs Sven Nys in Baal gewonnen. Van der Poel bleek van een kopgroep van vijf uiteindelijk de sterkste en kwam solo over de meet. Wout van Aert bood het meeste weerwerk en begint het jaar met een tweede plaats, Tom Pidcock mocht als derde man mee het podium op. Eli Iserbyt werd bij zijn terugkeer in het veld vierde en blijft comfortabel leider in de X2O Badkamers Trofee.

Het nieuwe jaar mag dan aangebroken zijn, maar sommige dingen zullen ook in 2021 hetzelfde blijven. Dat vrijwel alle ogen gericht zijn op Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) en Wout van Aert (Jumbo-Visma) wanneer ze aan de start staan in een cyclocross, bijvoorbeeld. Het was ook op nieuwjaarsdag in Baal niet anders: de twee koningen van de cross zijn weliswaar uitgeteld voor het klassement van de X2O Badkamers Trofee - dat op tijd gereden wordt - maar zij wilden 2021 aanvangen met een zege in de Grote Prijs Sven Nys.

De concurrentie zou in Baal echter opnieuw messcherp zijn. Eli Iserbyt maakte zijn comeback nadat hij zes dagen geleden zwaar ten val kwam tijdens de Superprestigemanche in Heusden-Zolder en een luxatie in de elleboog opliep. Hij verdedigde een voorsprong van 2’32” op Lars van der Haar en 3’04” op Toon Aerts, die beiden met hun nieuwe outfits van Baloise Trek Lions aan de start kwamen.

Geen heisa bij de start

Alle grote namen gingen goed van start in Baal. Quinten Hermans (Tormans Cyclo Cross) ging als eerste op avontuur: de man uit Tessenderlo bleef even weg van de rest, maar kreeg in de tweede ronde het gezelschap van Tom Pidcock (Trinity Cycling). Toen ook Van der Poel kwam aansluiten, was het over en uit voor Hermans: Van der Poel en Pidcock gingen samen verder.

In ronde drie kwamen ook Wout van Aert en Eli Iserbyt aansluiten en in ronde vier voegde ook Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) zich bij de groep, waardoor er vijf leiders kwamen. Van Aert, Iserbyt en Pidcock dreven elk om beurt het tempo de hoogte in, maar niemand kwam echt weg. Pas toen Mathieu van der Poel in de vijfde van zeven rondes aan de boom schudde, kwam er een echte schifting voorin.

Van der Poel lost iedereen

Van der Poel moest alle registers opentrekken om zijn concurrenten overboord te gooien. Michael Vanthourenhout stribbelde het hardst tegen, maar ook hij kraakte uiteindelijk. Pidcock nam dan maar over en bleef een hele poos op een handvol seconden van de wereldkampioen hangen. Van Aert, Iserbyt en Vanthourenhout volgden op grotere afstand, zeker toen Van Aert even bleef haperen op de schuine strook.

Uitslag Grote Prijs Sven Nys:

1) Mathieu van der Poel

2) Wout van Aert +8”

3) Tom Pidcock +22”

4) Eli Iserbyt +41”

5) Michael Vanthourenhout +45”

6) Toon Aerts +1’10”

7) Lars van der Haar +1’58”

8) Corné van Kessel +2’20”

9) Laurens Sweeck +2’35”

10) Quinten Hermans +2’41”

Klassement X2O Badkamers Trofee:

1) Eli Iserbyt

2) Michael Vanthourenhout +3’27”

3) Toon Aerts +3’33”

4) Lars van der Haar +3’50”

5) Quinten Hermans +6’04”

6) Mathieu van der Poel +7’40”

7) Wout van Aert +7’55”

8) Corné van Kessel +8’08”

9) Laurens Sweeck +8’28”

10) Ryan Kamp +11’01”