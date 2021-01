Dit moet u doen wanneer u terugkeert uit het buitenland

België maakt zich op voor het einde van de kerstvakantie. Om een herhaling van het scenario van vorig jaar, waarbij het coronavirus uit het buitenland geïmporteerd werd, te voorkomen, gelden sinds donderdag strengere maatregelen voor vakantiegangers.

De kerstvakantie loopt ten einde. Ondanks de oproep om dat niet te doen, gingen heel wat Belgen naar het buitenland. Naar schatting keren 50.000 tot 100.000 reizigers terug uit het buitenland. De regering scherpte woensdag daarom de maatregelen aan. De coronacijfers in ons land zijn immers in dalende lijn. Iedereen heeft er baat bij dat dit zo blijft. Bovendien circuleert een besmettelijke variant van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk.

Wie terugkeert, is dus beter goed voorbereid. Dit moet u doen:

• Vooraf moet elke reiziger het Passenger Location Form indienen. Dit formulier kan u hier online invullen. Per vliegtuig of boot moet u de activatiecode laten scannen, die u bij het invullen krijgt. Ook wie op een andere manier het land binnenkomt, per auto, fiets, motor, of te voet, moet kunnen bewijzen dat het formulier is ingevuld. De regering kondigde extra controles aan.

• Na meer dan 48 uur in een rode zone moet u twee PCR-testen kunnen voorleggen: een op dag 1 bij, een tweede op dag 7. Vanaf 2 januari krijgen terugkeerders een sms met een code om je te laten testen. Een test boeken doet u bij een lokaal testcentrum. De capaciteit wordt daar de komende dagen fors uitgebreid. Om overbelasting van de hulpdiensten te voorkomen, wordt uitdrukkelijk gevraagd om hiervoor niet naar een huisarts of de wachtdiensten te bellen. Ook op Brussels Airport, de luchthaven van Charleroi en Brussel-Zuid worden testcentra voorzien om terugkeerders snel een eerste test te bezorgen.

• Na meer dan 48 uur in een rode zone moet u bij thuiskomst minstens een week in quarantaine. U werkt dus van thuis uit en/of gaat niet naar school. Aangezien het niet om isolatie gaat, mag u wel nog naar de supermarkt. U zondert zich natuurlijk wel zoveel mogelijk af en draagt een mondmasker wanneer u toch met anderen in contact komt. Na een negatieve PCR-test op dag 7 mag u uit quarantaine.

Omwille van het gezondheidsrisico kunnen scholen leerlingen en personeelsleden die terugkeren uit het buitenland, weigeren. Wie tijdens de kerstvakantie niet voor zijn werk in het buitenland was, komt tijdens de verplichte quarantaineperiode niet in aanmerking voor tijdelijke werkloosheid. Er gelden wel uitzonderingen op de quarantainemaatregel voor mensen uit essentiële beroepscategorieën, mensen die reizen voor hun beroep, en studenten die examens moeten afleggen.

