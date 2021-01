Illegale rave in Frankrijk met 2.500 deelnemers nog altijd aan de gang

Bijna 2.500 feestvierders verzamelden donderdagnacht in een hangar in de buurt van Rennes. De politie is er niet in geslaagd een einde te maken aan de illegale rave.

En plots is de Bretoense Lieuron ten zuiden van Rennes het feestcentrum van Frankrijk. Op de nacht van donderdag op vrijdag verzamelden daar meer dan 2.000 feestvierders aan een hangar. Vrijdagmorgen bleven mensen vanuit heel Frankrijk toestromen. Dat schrijft de Franse krant Le Monde op basis van de nummerplaten van de bezoekers.

De rave gaat in tegen elke maatregel in Frankrijk. In heel het land geldt een avondklok vanaf 20 uur. Vanaf vandaag gaat die om sommige delen zelfs in om 18 uur. Privé-bijeenkomsten moeten beperkt worden tot zes personen.

De politie kwam dus al snel ter plaatse bij het feest, maar toen ze wilden optreden kregen ze projectielen toegeworpen. Drie agenten raakten gewond, een voertuig van de gendarmerie werd in brand gestoken en drie andere beschadigd. Om verdere escalaties te voorkomen houdt de politie zich voorlopig gedeisd.

Les images de la rave-party géante toujours en cours à Lieuron en Bretagne pic.twitter.com/zsJCh7eWDl — BFMTV (@BFMTV) January 1, 2021

De onbekende organisatoren waren goed voorbereid. Op beelden zijn een dj-installatie en ambitieuze lichtinstallaties te zien. Er zouden ook veiligheidsmensen zijn die alcoholgel en mondmaskers uitdelen, schrijft de Franse nieuwssite Sudouest. Tegelijk dragen heel wat feestvierders geen masker. Van afstand is vanzelfsprekend geen sprake.

Ook in Marseille vond een clandestien feestje plaats. Dit lokte ongeveer driehonderd mensen, en ook daar kwam het tot geweld.