Rapper MF DOOM overleden op 49-jarige leeftijd: ‘Al wat je nodig had in hiphop was dit album’

De hiphopwereld rouwt om MF DOOM. De Amerikaanse rapper overleed twee maanden geleden al, maar zijn vrouw maakte het nieuws nu pas bekend via Instagram. Het enigmatische hiphopicoon ging zijn hele carrière schuil onder een masker en had een grote invloed op alternatieve rap.

‘De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn zonder jou’, schrijft Jasmine Dumile, de vrouw van rapper MF DOOM op zijn Instagrampagina bij een foto haar echtgenoot. Zoals altijd gaat zijn gezicht schuil achter het masker van Doctor Doom, een gevreesde slechterik uit het Marvel-universum. Met dat masker cultiveerde hij een mysterieus en anoniem imago. Roem interesseerde Damiel Dumile niet, maar met zes studio-albums onder het alter ego MF DOOM en met tal van samenwerkingen werd hij een van de meest geliefde undergroundtalenten uit de hiphopwereld.

Een mijlpaal: samen met Madlib vormde hij het duo Madvillain. Foto: rr.

Dumile zette in 1988 zijn eerste stapjes in de muziekwereld met zijn broer als lid van het drietal KMD. Dat project kwam vijf jaar later abrupt ten einde toen zijn broer verongelukte. In 1999 maakte hij zijn doorstart als MF DOOM met debuut Operation: Doomsday. De grote doorbraak kwam er echter in 2004 met Madvillainy, zijn samenwerking met producer Madlib onder de naam Madvillain. Het album is een mijlpaal in de underground rap. ‘Al wat je nodig had in hiphop was dit album’, tweette producer Flying Lotus toen het nieuws van zijn dood bekend raakte.

Ook Tyler, the Creator en Earl Sweatshirt, die samen deel uitmaakten van het rapcollectief Odd Future, namen via Twitter al afscheid van MF DOOM. ‘Ik heb gehuild en luister enkel naar zijn muziek sinds ik het gehoord heb’, schrijft Earl Sweatshirt. Ook Questlove van hiphopband The Roots en rapper Q-Tip, mede-oprichter van de rapgroep A Tribe Called Quest, betuigden hun medeleven.

humbled to b thought of in the same sentences as dumile!

ive been crying and listening to his music since i found out. made a little shrine and drank some beer! — thebe kgositsile (@earlxsweat) January 1, 2021

Thom Yorke van Radiohead noemde MF DOOM zijn favoriete rapper. ‘Hij is altijd geweldig’, zei hij aan het magazine Dazed and Confused. ‘Niemand rapt zoals hij. Het is poëzie.’ Thom Yorke bracht in 2016 een remix uit van ‘Gazillion Ear’.

In december verscheen nog een nieuw nummer van MF DOOM met de experimentele jazzgroep BADBADNOTGOOD voor de soundtrack van Grand Theft Auto: Online. Dumile was op dat moment al overleden. Volgens het bericht van zijn vrouw is hij al op 31 oktober overleden. De doodsoorzaak is niet bekend, noch de reden waarom het nieuws nu pas bekend wordt gemaakt. Zijn platenlabel Rhymesayers heeft zijn overlijden bevestigd. Hij werd 49 jaar.