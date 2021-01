Bonobo’s in Zoo Planckendael verwelkomen nieuwjaarsbaby

In Zoo Planckendael in Mechelen heeft de groep bonobo’s in de nacht van donderdag op vrijdag een nieuw familielid mogen verwelkomen. Moeder Nayembi beviel van een nieuwjaarsbaby, die op het eerste gezicht in goede gezondheid verkeert.

Het geslacht van het jong kon nog niet worden vastgesteld aangezien Nayembi hem of haar zoals gebruikelijk nog de hele tijd beschermend vasthoudt.

Bonobo’s zijn een sterk bedreigde mensapensoort waarvan het stamboek van dierentuinen wereldwijd door Zoo Planckendael wordt beheerd. De bonobogroep in Mechelen mocht in 30 jaar tijd al 20 baby’s verwelkomen en telt momenteel 20 leden: 12 vrouwtjes, 7 mannetjes en de boreling. Zodra het geslacht gekend is, zal er een naam worden gezocht.

Dit jaar krijgen alle dieren die in Planckendael worden geboren een naam die begint met een ‘W’. Voor bonobo’s wordt traditioneel een naam in het Lingala of Swahili gezocht.

Zoo Planckendael onderzoekt bij de eigen bonobo’s ook hoe de diersoort zich in groep gedraagt. Omdat het om een omvangrijke groep gaat ten opzichte van andere dierentuinen, kunnen biologen, antropologen, psychologen en andere wetenschappers volgens Planckendael uitzonderlijk veel informatie vergaren door de grote hoeveelheid aan interacties. De analyses helpen wetenschappers in Congo, waar de dieren moeilijker te volgen zijn in het wild.