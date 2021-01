Vorig jaar was het 1,6 graden warmer dan normaal

Nu 2020 helemaal achter ons ligt, kan het KMI met zekerheid zeggen dat het het warmste jaar ooit was. In Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 12,2 graden Celsius en dat was sinds het begin van de metingen in 1833 nooit hoger. Er sneuvelden ook nog een reeks andere records.

Dat meldt het Koninklijk Meteorologisch Instituut in zijn klimatologisch jaaroverzicht. Het vorige absolute record bedroeg 11,9 graden en werd gevestigd in 2014 en in 2018. Dat is nu dus van de tabellen verdreven. Ter vergelijking: volgens het KMI is 10,6 graden de normale gemiddelde temperatuur. In 2016 was dat dus 1,6 graad meer.

Er sneuvelden in 2020 geen maandrecords. Dat was ook in 2018 en 2019 al het geval. Wel lag vorig jaar de gemiddelde temperatuur de meeste maanden hoger dan normaal. Enkel juli was iets kouder dan normaal.

Behalve voor de gemiddelde temperatuur, werd ook voor de gemiddelde maximumtemperatuur een absoluut record gevestigd. Die bedroeg vorig jaar 16,1 graden Celsius, terwijl 14,2 graden als normaal beschouwd wordt. Het vorige record bedroeg 16,0 graden en dateerde van 2018.

De gemiddelde minimumtemperatuur brak geen records. Die bedroeg in 2020 8,1 graden, een tweede plaats na de 8,5 graden die in 2014 gevestigd werd.

Op 31 juli werd in Ukkel de hoogste temperatuur van het jaar gemeten: 36,5 graden Celsius, op de derde plaats na de 39,7 graden van 25 juli 2019 en de 36,8 graden van 27 juni 1947.

De laagste minimumtemperatuur in Ukkel bedroeg in 2020 -2,4 graden. Nooit eerder was die zo hoog. Het vorige record van 1990 (-2,5 graden) werd nipt verbroken.

Verder viel in Ukkel in totaal slechts 731,9 mm neerslag tegen normaal: 852,4 mm. Die hoeveelheid viel op 169 dagen tegen normaal 198,7 dagen.

2020 was ook erg zonnig met in Ukkel een totale zonneschijnduur van 1.838 uren en 40 minuten (normaal 1.544 uur 35 minuten), goed voor een vierde plaats in het rijtje van zonnigste jaren sinds 1981.