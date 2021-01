Wereldkampioene Ceylin Alvarado wint eerste veldritslag van 2021 in Baal

Ceylin Alvarado heeft de eerste cross van het nieuwe jaar gewonnen. De Nederlandse wereldkampioene was in Baal de sterkste en handigste na een mooi duel met haar landgenote Lucinda Brand. Belgisch kampioene Sanne Cant werd vijfde.

Het Nederlandse trio - Alvarado, Brand, Betsema - splitste zich al vroeg in de wedstrijd af van de rest van het pak en bleef daarna tot de slotronde streep samen. Daarin moest eerst Betsema de rol lossen en daarna kon ook Brand het spoor van Alvarado niet meer volgen. De wereldkampioene had aan de streep vier seconden voorsprong op Brand. Betsema kwam binnen op negentien seconden. Ook vorig jaar was Alvarado de beste in Baal.

Belgisch kampioene Sanne Cant verloor op 1:04 de sprint voor de vierde plaats van de Nederlandse Fem van Empel. Laura Verdonschot eindigde als tiende op 2:34.

Na vijf manches in de X2O Badkamers Trofee blijft Brand aan de leiding met 58 seconden voorsprong op Betsema. De Nederlandse Yara Kastelijn is derde op 4:49, Alvarado volgt op 5:09.

Op zaterdag 23 januari staat met de Flandriencross in Hamme de volgende manche op het programma.

Alvarado: “Blij dat ik het kon afmaken na een zware strijd” (Alvarado)

“Het was een hele zware, spannende strijd. Ik ben blij dat ik het kon afmaken”, reageerde Alvardo. “We hebben elkaar allemaal een beetje afgemat en in de laatste ronde kwam mijn schoen los te zitten. Ik had geen tijd om het vast te maken en ik was bang dat ik bij een sprint uit mijn schoen zou schieten. Dan heb ik alles op alles gezet om alleen over de streep te komen.”

Betsema legde er meteen de pees op. “Het werd zo een eerlijke strijd van vrouw tegen vrouw”, aldus de wereldkampioene. “Ik merkte de voorbije weken dat mijn vorm steeds beter werd en vandaag bevestigt maar weer dat ik hard aan het werken ben (lacht).”

Uitslag

1. Ceylin del Carmen Alvarado (Ned)

2. Lucinda Brand (Ned)

3. Denise Betsema (Ned)

4. Fem van Empel (Ned)

5. Sanne Cant (Bel)

6. Annemarie Worst (Ned)

Stand (na vijf manches in de X2O Badkamers Trofee)

1. Lucinda Brand (Ned) 3u38:21

2. Denise Betsema (Ned) op 0:58

3. Yara Kastelijn (Ned) 4:49

4. Ceylin del Carmen Alvarado (Ned) 5:09

5. Annemarie Worst (Ned) 7:13,