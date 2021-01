Lichaam van vrouw aangetroffen na lockdownfeestje in Lede

In het Oost-Vlaamse Lede is vrijdagmorgen het lichaam van een 59-jarige vrouw aangetroffen na een nieuwjaarsfeestje in overtreding van de coronaregels. Dat bevestigt het parket Oost-Vlaanderen.

Het lichaam werd rond 4 uur aangetroffen in een appartementsgebouw in Oordegem, een deelgemeente van Lede. De aanwezigen hadden een nieuwjaarsfeestje gehouden, maar het parket kan nog niet zeggen hoeveel personen er in het appartement waren. Het is wel al duidelijk dat het feest in overtreding was van de coronaregels.

Het slachtoffer is een 59-jarige vrouw, maar de doodsoorzaak is nog niet bekend. Alle pistes staan nog open, zegt een woordvoerder van het parket. Het labo is ter plaatse en er werd een wetsdokter aangesteld om het lichaam te onderzoeken.

De aanwezigen worden verhoord en het onderzoek is volop aan de gang, zegt het parket.