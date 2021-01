Brexit laat zich voorlopig niet voelen aan Kanaaltunnel

Het einde van de overgangsperiode van de brexit laat zich momenteel niet voelen in de vorm van files bij de Kanaaltunnel. Bijna tweehonderd vrachtwagens hebben in de nacht van donderdag op vrijdag ‘probleemloos’ de Kanaaltunnel gebruikt na het vervullen van de douaneformaliteiten.

Vannacht kwam formeel een einde aan de overgangsperiode na de brexit. Dat betekent dat het Verenigd Koninkrijk nu volledig uit de Europese interne markt is gestapt. Daardoor zijn ook den douaneformaliteiten weer zijn ingevoerd.

LEES OOK. Verenigd Koninkrijk definitief weg uit Europese interne markt

Alle vrachtwagens hebben de door de brexit vereiste formaliteiten vervuld, geen enkele is geweigerd, zo zegt een woordvoerder van exploitant Getlink. Die formaliteiten zijn om middernacht ingegaan.

Ook een eerste uit het Verenigd Koninkrijk komend konvooi is probleemloos kunnen ontschepen. In de loop van de ochtend zullen ook vrachtwagens per ferry de oversteek maken.