Verenigd Koninkrijk definitief weg uit Europese interne markt

Het Verenigd Koninkrijk heeft om middernacht, of 23 uur Britse tijd, de douane-unie en de Europese interne markt verlaten. Vier en een half jaar na het veelbesproken referendum waarin de Britten ervoor kozen om de EU te verlaten is de brexit nu ook in de praktijk een feit.

‘Het is een ongelooflijk moment. Wij hebben onze vrijheid in handen en het komt aan ons toe er het beste uit te halen’, zei de Britse premier Boris Johnson in zijn nieuwjaarsboodschap.

De Britten stapten vorig jaar al uit de Europese Unie, maar tot nu was er een overgangsperiode van kracht, waardoor in de praktijk niets veranderde. Die overgangsperiode is nu afgelopen.

Net voor Kerstmis bereikten de Britten en de Europese Unie ook een akkoord over nieuwe handelsrelaties. Dat akkoord van 1.250 pagina’s waarborgt onbeperkte handel van goederen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU zonder tarieven of quota en regelt ook de samenwerking rond onder meer visserij, vlieg- en wegvervoer, energievoorziening, politie en justitie.

De Schotse premier Nicola Sturgeon liet om middernacht aan Europa weten snel terug te keren. ‘Schotland zal snel weer terug zijn’, meldde ze op Twitter. ‘Houd het licht aan.’ De Schotse premier wil dit jaar een tweede referendum houden over Schotse onafhankelijkheid.