Vier auto’s in brand gestoken in Brussel, politie ‘goed voorbereid’ op rellen

In Brussel zijn donderdagavond bij verschillende incidenten drie auto’s in brand gestoken. Dat bevestigt de politiezone Brussel-Zuid. Volgens de Brusselse nieuwssite Bruzz ging ook al een vierde wagen in de vlammen op, in de buurt van het gemeentehuis van Vorst. Er werden nog geen arrestaties verricht, de politie hoopt dan ook dat het bij dergelijke geïsoleerde incidenten blijft, en dat er geen herhaling komt van de rellen die oudjaarsnacht een jaar geleden danig ontsierden.

Eén wagen ging donderdagavond in vlammen op in de Grondelsstraat in de wijk Kuregem in Anderlecht, de andere twee aan de metrohalte Aumale. In de buurt van het gemeentehuis van Vorst werd volgens Bruzz ook al een vierde wagen in brand gestoken. Naast de incidenten met de uitgebrande wagens is het echter rustig in de hoofdstad: er is enkel sporadisch vuurwerk, en er worden bommetjes gegooid. Die heeft nog geen aanhoudingen verricht. Het is ook niet uitzonderlijk dat dit zo vroeg al gebeurt, eerder ‘vaste koek’, klinkt het bij de politie.

Op het Daillyplein in Schaarbeek probeerden twee minderjarigen even later om molotovcocktails te ontsteken, meldt Het Laatste Nieuws. De politiezone Brussel-Noord kon de jongeren aanhouden, klinkt het.

‘Goed voorbereid’ op rellen

Oudejaarsavond in Brussel stond de laatste jaren synoniem met rellen. Vorig jaar werden elf auto’s in brand gestoken en waren er maar liefst 211 aanhoudingen. Twee jaar geleden werd een apotheek geplunderd in Molenbeek en kreeg de politie het verwijt dat er amper of niet opgetreden werd tegen de plunderaars, brandstichters en herrieschoppers.

Dit jaar is de Brusselse politie dan ook goed voorbereid, zei korpschef Jurgen De Landsheer eerder al aan onze krant. ‘De zones werken onder een eengemaakt commando. We zullen snel en beslissend optreden bij rellen. We gaan geen kat-en-muisspelletjes met de politie tolereren.’ De hoop is dat oudejaarsavond hetzelfde zal verlopen als Kerstmis. ‘Toen was het heel kalm, wellicht mede dankzij de avondklok die in Brussel al om 22 uur ingaat’, zegt De Landsheer. ‘Wie dan nog onterecht op straat komt, krijgt een zware boete. We hopen dat dat toch enige vrees inboezemt.’

Oudjaarsnacht verloopt in Brussel wel vaker woeliger dan in andere steden, met vuilnisbakken of auto’s die in brand worden gestoken en patrouilles die door jongeren worden uitgedaagd. ‘Voor zulke incidenten hebben we een ­risicoanalyse gemaakt’, aldus Ilse Van de Keere, woordvoerster van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene. ‘We hebben een groot dispositief voor toezicht op de openbare orde, waarvoor we ook versterking hebben voorzien. Afhankelijk van het soort interventie, kan de eigen reserve worden ­gestuurd of kunnen patrouilles bijstand krijgen vanuit andere politiezones’, aldus Van de Keere.

Vrees voor vuurwerk

De politie is er sowieso niet echt gerust in. Er is de afgelopen maanden heel veel (clandestien) vuurwerk ingeslagen door bepaalde bewoners, zo vernamen we uit politiebronnen. Afgelopen weken werden bij verschillende incidenten al vuurpijlen gebruikt om de politie te bestoken. ‘Het is een nieuw fenomeen’, zegt De Landsheer. ‘Vuurwerk wordt steeds vaker gebruikt om de politie aan te vallen. Vorige week gebeurde het nog bij collega’s in de zone Vorst.’ Eerder had men in Anderlecht ook al de kerstboom in brand willen steken met behulp van vuurwerk. De verdachten werden toen gearresteerd.

Het parket heeft de politie verzekerd dat aanvallen met vuurwerk steeds vervolgd zullen worden. Gisteren was er nog een inbeslagname van een grote partij vuurwerk van goed 900 kilogram en ook eerder deze week waren er al twee inbeslagnames. De vrees is dat die ontdekte voorraad slechts het topje van de ijsberg is.