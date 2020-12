Extra koopzondagen in Brussel tijdens wintersolden

Sommige Brusselse gemeenten zullen tijdens de wintersolden, die begint op maandag 4 januari, extra koopzondagen plannen. In Brussel-Stad kunnen winkels die willen bijvoorbeeld openen op 10 januari, ‘om kooplustigen te spreiden’, klinkt het. Dat meldt nieuwssite Bruzz.

De winterkoopjes beginnen dit jaar pas na de kerstvakantie, op 4 januari. Dat heeft de federale regering eerder beslist om te vermijden dat de Belgische shoppingstraten overrompeld worden.

De Brusselse gemeenten zullen de maatregelen behouden die ze al namen toen de winkels konden heropenen begin december. Verder zullen sommige gemeenten extra koopzondagen houden, aldus de nieuwswebsite.

Zo krijgen winkels in Brussel-Stad de mogelijkheid om op zondag 10 januari te openen. Aurore Borrens, woordvoerster van Brussels schepen van Middenstand Fabian Maingain (Défi), legt aan Bruzz uit dat de bedoeling daarvan is om kooplustigen te spreiden. Ook winkelcentrum Docks is open op die koopzondag.

Anderlecht voorziet dan weer twee koopzondagen: op 10 en 24 januari. De gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe en Elsene hebben (voorlopig) nog geen koopzondagen ingepland.