Nederlandse politie grijpt in bij illegale feestjes

De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een illegaal feest in een leegstaand pand in Hoofddorp beëindigd met zo’n honderd feestvierders.

De Nederlandse politie heeft afgelopen nacht op verschillende plekken in Nederland illegale feesten en bijeenkomsten moeten beëindigen. In Hoofddorp in Noord-Holland en Tegelen in Limburg waren feesten in achtergelaten panden.

In Hoofddorp waren zo’n honderd mensen aanwezig voor een feest in een leegstaand bedrijfspand. Het feest was eerder op de dag al aangekondigd op sociale media en rond 01.30 uur ’s nachts werd het feest stopgezet. Elke feestvierder zou een boete gekregen hebben.

Voor de rave moest er toegangsgeld betaald worden. Tickets waren op voorhand te koop en het evenement was volgens de organisator binnen twee minuten uitverkocht. De locatie bleef geheim, waardoor de politie niet precies wist waar het feest plaatsvond.

Instagramaccount

Het feest in Hoofddorp zou aangekondigd geweest zijn op het Instagramaccount Locatie12.events. De Nederlandse politie is gedurende de hele coronacrisis op de hoogte van het account dat vaker duizenden feestvierders weet samen te brengen. Hun volgers kunnen via een privéberichtje de locatie opvragen van het feestje. Voor de politie blijft het lastig om de feesten van Locatie12.events aan te pakken. De organisatie screent eventuele bezoekers, en de locatie blijft zo lang mogelijk geheim.

Organisatoren van illegale feesten riskeren in Nederland een boete van 4.000 euro. Bezoekers die de coronaregels overtreden, krijgen een boete 95 euro.