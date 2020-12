Palestijnse dj Sama gearresteerd na technorave in gebedsgebouw

Op een heilige locatie in Palestina vond afgelopen weekend een technorave plaats. Het feest leidde tot grote verontwaardiging bij de lokale bevolking en het boegbeeld van de Midden-Oosterse technoscene, dj Sama, werd gearresteerd.

Sama Abdulhadi, de dertigjarige techno-dj, is in voorlopige hechtenis genomen. De beelden van het feestje die op sociale media terechtkwamen, zorgden voor verontwaardiging bij de bevolking. Niet omdat er gefeest werd tijdens een pandemie, maar omdat ze besloot te draaien in de buurt van een heilige plek met een moskee. Op de beelden is te zien dat jongeren dansen in een gebouw waar men normaal bidt. Het gebouw in kwestie is Nabi Musa, daar zou volgens de moslimgemeenschap het graf van Mozes liggen.

Haar advocaat, Hadi Mashal, zei in CNN dat ze wordt aangeklaagd voor het schenden van artikel 275 van de Palestijnse wetgeving. Daarin staat dat de ‘ontheiliging’ van heilige plaatsen gelijk staat met het beledigen van een religie. Op de video’s is ook te zien dat de feestvierders onder invloed zijn van alcohol, wat de lokale moslimgemeenschap zou kunnen interpreteren als een vorm van ‘ontheiliging’.

De Palestijnse premier Mohammad Shtayyeh heeft gezegd dat er een onderzoek loopt en dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de gebeurtenis voor het gerecht zullen verschijnen. Ze wordt beschuldigd van het evenement georganiseerd te hebben en van het ontheiligen van de islam.