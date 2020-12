Noord-Korea bereidt partijcongres voor

In Noord-Korea zijn de voorbereidingen voor het achtste congres van de Arbeiderspartij volop aan de gang. Verwacht wordt dat leider Kim Jong-un een nieuw vijfjarenplan voor de economische ontwikkeling zal voorleggen.

De afgevaardigden zijn aangekomen in Pyongyang, werden er hartelijk ontvangen door de inwoners van de hoofdstad en hebben een oorkonde gekregen bij een ceremonie, meldden de Noord-Koreaanse staatsmedia. Volgens Zuid-Koreaanse media betekenen de berichten dat het waarschijnlijk meerdaagse congres binnenkort zal beginnen. Er zijn vermoedens dat het dit weekend zal zijn.

Het congres is formeel het belangrijkste partijorgaan en zou oorspronkelijk elke vijf jaar moeten plaatsvinden. Het zevende congres in mei 2016 was weliswaar het eerste in 36 jaar. Kim Jong-un liet zich toen verkiezen tot partijvoorzitter, een functie die pas was geschapen. Zo had hij zijn positie aan de top van de partij verstevigd.

Vijfjarenplan

In augustus had Noord-Korea aangekondigd dat bij het volgende congres een nieuw vijfjarenplan voor de economische ontwikkeling voorgelegd zal worden. Ook komt er een nieuwe leiding van het centrale comité. Door zijn kernwapenprogramma is Noord-Korea onderworpen aan internationale sancties, die de economische ontwikkeling van het land remmen.

In Zuid-Korea wordt gespeculeerd dat Noord-Korea ook een nieuwe politieke koers kan vastleggen tegenover Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Sinds de mislukte top tussen Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump in februari 2019 in Vietnam, zijn de onderhandelingen tussen de VS en Noord-Korea over het kernprogramma van Pyongyang niet meer van de grond gekomen.