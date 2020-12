Recordaantal cocaplanten vernietigd in Colombia

In Colombia heeft de overheid voor het tweede jaar op rij een recordaantal cocaplanten, waarvan cocaïne gemaakt kan worden, vernietigd. Dat heeft president Ivan Duque woensdag verklaard.

‘We hebben een nieuw recordaantal bereikt van handmatig verwijderde coca in Colombia: 130.000 hectare’, zei Duque. Dat komt overeen met de oppervlakte van de stad Los Angeles in de Verenigde Staten. In 2019 was het record al scherper gesteld op 94.000 hectare. Daarnaast klopte de president zich op de borst over ‘historische records’ wat de inbeslagnames van cocaïne (498 ton) en het ontmantelen van drugslabs (5.447) betreft.

Volgens de Verenigde Naties telde Colombia - de grootste cocaïneproducent ter wereld - vorig jaar 154.000 hectare drugsplantages. Er werd volgens de internationale organisatie 1.137 ton cocaïne in het Zuid-Amerikaanse land geproduceerd, iets meer dan het voorgaande jaar.

Strijd tegen drugshandel

Sinds zijn aantreden in augustus 2018 heeft Duque een prioriteit gemaakt van de strijd tegen drugshandel. De rechtse president stelde in een antidrugsplan het doel voorop om de oppervlakte van illegale cocaplantages met de helft de verminderen tegen 2023.

Hoewel hij tot nu toe naar eigen zeggen alle tussentijdse doelen van het plan gehaald heeft, is de drugsteelt volgens de VN maar met 9 procent gedaald. Experten schatten dat het aantal nieuwe plantages dat er jaarlijks bijkomt, zowat 50 procent bedraagt van het aantal vernielde plantages.