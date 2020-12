Amerikaanse man die 93 moorden bekende is overleden

In een gevangenis in California is Samuel Little overleden. Hij bekende 93 moorden en wordt door de FBI beschouwd als de grootste seriemoordenaar uit de Amerikaanse geschiedenis.

Little werd 80 en zat sinds 2014 in de gevangenis. Een autopsie moet de precieze doodsoorzaak achterhalen.

De seriemoordenaar werd 6 jaar geleden tot levenslang veroordeeld voor drie moorden eind jaren 80 in Los Angeles. Pas in 2012 kon hij aan die moorden gelinkt worden. Voordien was hij vooral in aanraking met het gerecht gekomen voor diefstal of geweldpleging.

Slachtoffers

Na zijn veroordeling bekende de ex-bokser in 2018 nog 90 extra moorden, vooral op vrouwen. Omdat zijn slachtoffers vaak in de marginaliteit leefden, gingen de meeste van die moorden onopgemerkt voorbij. Vaak ging het om afro-Amerikaanse of latino vrouwen die leefden in de rand van de samenleving, als prostituee of drugsverslaafde.

In een interview met The Washington Postgaf hij aan dat de slachtoffers die hij koos de reden zijn dat hij zo lang onder de radar bleef. ‘Ik ga niet naar een witte buurt gaan en daar een tienermeisje kiezen’, verklaarde hij.

Sommige van zijn moorden bleken later inderdaad slecht onderzocht te zijn geweest, aldus dezelfde krant. Mary Ann Jenkins bijvoorbeeld, een vrouw waarvan uiteindelijk werd aangenomen dat zij een van de slachtoffers van Little is, werd in de jaren ‘70 naakt gevonden. Het toenmalige onderzoek concludeerde dat ze was omgekomen na een blikseminslag.

De moorden vonden plaats tussen 1970 en 2005 in een vijftiental staten in de VS.