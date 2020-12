Zeker 22 doden bij aanslag op vliegveld in Jemen

In de havenstad Aden in Jemen zijn zeker 22 doden gevallen en 50 mensen gewond geraakt bij een aanval op het vliegveld. Volgens de explosies waren er verschillende explosies te horen en werd er volop geschoten. Dat meldt het Jemenitische ministerie van Binnenlandse Zaken.

Op het vliegveld was vlak voor de aanslag een vliegtuig geland met daarin de nieuwgevormde regering die gesteund wordt door Saoedi-Arabië. De inzittenden werden geëvacueerd naar het presidentieel paleis van Aden. Geen van hen, onder wie premier Maeen Abdulmalik Saeed en de Saoedische ambassadeur van Jemen raakte gewond. ‘Wij en de leden van de regering zijn in de tijdelijke hoofdstad Aden en iedereen is veilig’, liet premier Saeed via Twitter weten.

Na de aanslag op het vliegveld zou ook dichtbij het presidentieel paleis een explosie geweest zijn. Bij die tweede aanslag zouden er tot nu toe nog geen slachtoffers gevallen zijn. Wie er achter de aanslagen zit, is momenteel nog onduidelijk. Premier Saeed spreekt zelf van een ‘laffe terroristische daad’, die onderdeel zou kunnen zijn van een aanhoudende Jemenitische burgeroorlog.

Volgens de beelden werd de hal van de luchthaven door drie mortiergranaten geraakt. Livebeelden van de Saoedische tv-zender Al Arabiya toonden hoe tientallen mensen het vliegtuig verlieten na een explosie in de hal.