Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft zijn wensen voor het nieuwe jaar met een komisch filmpje via Twitter de wereld in gestuurd. In de video ontmoet de Ben Weyts van december 2020 de Ben Weyts van januari 2020. Samen blikken ze terug (en vooruit) op wat zich in dit bijzondere jaar heeft afgespeeld.