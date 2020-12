Frankrijk vervroegt avondklok naar 18 uur om derde golf te voorkomen

Frankrijk plant om een avondklok op te leggen vanaf 18 uur in steden waar het aantal besmettingen met covid-19 snel stijgt. Dat zei de Franse minister van Volksgezondheid Olivier Véran dinsdag.

Geen plannen om een nieuwe, nog strengere lockdown op te leggen in Frankrijk, maar de avondklok zal op sommige plekken wel vervroegd worden naar 18 uur in plaats van 20 uur. Dat maakte de Franse minister van Volksgezondheid Olivier Véran bekend tijdens een interview op France 2.

De Franse regering nam de beslissing op basis van een advies van het wetenschappelijk adviesorgaan. Volgens de experten is een derde golf onvermijdelijk en zal het virus zich nog meer verspreiden tijdens de feestdagen. ‘We zitten al drie weken op een plateau, met ongeveer 15.000 nieuwe gevallen per dag. Dat is al te hoog’, zei Véran. ‘We zijn niet van plan om een strengere lockdown aan te kondigen, maar het reporoductiegetal in sommige steden ligt hoger dan het nationale getal.’

De nieuwe avondklok, van 18 uur tot 6 uur, zal enkel gelden in gebieden ‘waar het nodig is’. Op dit moment gaat het onder andere over de regio’s Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Alpes-Maritimes en Bourgogne-Franche-Comté. De avondklok zal gelden vanaf 2 januari en zal ‘zo lang duren als nodig is’, aldus Véran. Ook in Nice wordt de avondklok vervroegd naar 18 uur. De burgemeester van Nice, Christian Estrosi, reageerde tevreden op de verstrenging.