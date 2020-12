Verenigd Koninkrijk geeft zo veel mogelijk mensen één dosis van het coronavaccin

Bij ons wordt nog bekeken of het medisch en juridisch kan, maar in het Verenigd Koninkrijk werd de knoop doorgehakt. De Britten zullen één dosis van het coronavaccin krijgen en de voorgeschreven tweede dosis uitstellen.

De gezondheidsautoriteiten in het Verenigd Koninkrijk hebben hun vaccinatiestrategie bijgewerkt. De tweede dosis van het vaccin van Pfizer/BioNTech, dat oorspronkelijk twee inentingen voorschrijft, zal later gegeven worden dan oorspronkelijk gepland. Hiermee willen de gezondheidsautoriteiten meer mensen sneller de eerste dosis kunnen geven met als doel groepsimmuniteit bekomen.

De tweede dosis zou nu ongeveer drie maanden later worden toegediend, en dus niet na de 21 dagen zoals gebruikelijk is bij het vaccin van Pfizer/BioNTech of na een maand bij het vaccin van Oxford/AstraZeneca.

Ook in ons land werd dit al door experts geopperd, zoals vaccinoloog Pierre Van Damme. België wil dat de keuze voor één inenting gemaakt wordt door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA). Zij onderzoeken momenteel of dat juridisch en wetenschappelijk mogelijk is. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) heeft ook de vaccintaskforce gevraagd om na te gaan of een uitstel voor het toedienen van een tweede vaccindosis mogelijk is.

De beslissing in het Verenigd Koninkrijk moet ervoor zorgen dat het stijgende aantal besmettingen onder controle blijft. De Britten zouden twee miljoen mensen per week moeten inenten om een derde golf te voorkomen, klinkt het bij de conclusie van een studie van de London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM).