Hongaarse Vas wint Ethias Cross in Bredene na lange solo, Sanne Cant eindigt als tweede

Kata Blanka Vas (Doltcini) heeft woensdag de Ethias Cross in Bredene, de Ereprijs Paul Herygers, op haar naam geschreven. De 19-jarige Hongaarse was in en rond Park Grasduinen de sterkste nadat ze een lange solo, die ze reeds opzette in de eerste ronde, netjes afrondde. Belgisch kampioene Sanne Cant werd tweede voor Alicia Franck, die het haalde na een beklijvende sprint met de Amerikaanse kampioene Clara Honsinger.

Enkele toppers, zoals de Nederlandse vrouwen Ceylin del Carmen Alvarado, Lucinda Brand, Denise Betsema en Annemarie Worst, kwamen niet aan de start. Kata Blanka Vas won dit seizoen eerder al een cross in Tsjechië en Polen.

Belgisch kampioene Sanne Cant trok, na een eerder korte startstrook, meteen als eerste het veld in. Anna Kay volgde in haar spoor. De Britse verslikte zich echter en zo sloeg Cant na anderhalve minuut cross al meteen een kloof op de rest. Ook Cant maakte een klein foutje en zo nam de Hongaarse kampioene Kata Blanka Vas meteen het commando over.

Foto: BELGA

Vas begon aan de tweede ronde met een voorsprong van 13 seconden op Sanne Cant. De Britse Anna Kay reed op 18 seconden en dan volgden Alicia Franck met de Franse kampioene Marion Norbert Riberolle. Een groepje met Aniek van Alphen, Clara Honsinger, Katherine Compton en Christine Majerus moesten daar al 35 seconden goedmaken. Over het kwartier sloeg Vas tegen de vlakte. De Hongaarse kon ondanks deze tegenslag toch beginnen aan de derde ronde met een bonus van 33 seconden op Sanne Cant die ondertussen het gezelschap had gekregen van Alicia Franck. Clara Honsinger reed als vierde rond voor een groepje met Anna Kay, Marion Norbert Riberolle en Aniek van Alphen.

Alicia Franck ging alleen op jacht naar Vas en Cant kreeg op haar beurt de Amerikaanse kampioene Clara Honsinger in haar kielzog. Kata Blanka Vas was op een ronde van het einde al zeker van de winst terwijl Alicia Franck het duo Cant-Honsinger alsmaar dichterbij zag komen. De strijd voor de tweede plaats werd bijzonder spannend wanneer Franck, Cant en Honsinger elkaars gezelschap opzochten. Sanne Cant verdapperde en verzekerde zich zo van de dichtste ereplaats. Franck was op weg naar de laatste podiumplaats tot ze tegen de vlakte sloeg en uiteindelijk moest sprinten tegen Honsinger om die in de wacht te slepen.

Kata Blanka Vas volgt Sanne Cant op als eindlaureate van de Ethias Cross in Bredene.