Regeringen buigen zich over aanpak terugkeerders: mogelijk strengere maatregelen

In de loop van deze namiddag zal duidelijk worden of er extra maatregelen komen voor terugkerende Belgen. De Standaard vernam dat de federale regering daarover overlegt met de regionale overheden.

Deze ochtend bogen premier Alexander De Croo (Open VLD), minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zich al over het advies van de GEMS en RAG. Dat advies vraagt dat terugkerende Belgen een negatieve coronatest zouden voorleggen vooraleer ze het land terug in mogen, of zelfs een test moeten laten afnemen aan de grens.

Vandaag bepaalt het Passenger Location Form (PLF) of Belgen die terugkomen al dan niet in quarantaine moeten, maar volgens de experts is die maatregel te zwak en te lek, zelfs al kondigde Verlinden gisteren strengere controles aan op het invullen van het PLF. Alle niet-inwoners die vanuit een rode zone naar België reizen moeten sinds 25 december wel al verplicht een recent negatief testresultaat (48 uur) voorleggen.

Reizen naar het buitenland wordt ten strengste afgeraden. Toch belet dat een significant deel van de Belgen niet om erop uit te trekken. De reisbijstandsorganisaties merken op dat het aantal interventies ongeveer met de helft gedaald is tegenover vorig jaar. De virologen vrezen daardoor een herhaling van het scenario van vorig jaar, toen het virus geïmporteerd werd na verschillende wintervakanties. ‘Er is bewijs dat reizen op dit moment gevaarlijk kan zijn’, zei een gealarmeerde Erika Vlieghe dinsdagochtend op Radio 1.

In het Verenigd Koninkrijk dreigt de situatie intussen uit de hand te lopen. Ambulances schuiven aan om nieuwe patiënten binnen te brengen bij de ziekenhuizen. Een variant van het coronavirus die ongeveer 50 tot 70 procent besmettelijker tiert welig aan de overkant van het kanaal.