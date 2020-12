Reisbijstand in het buitenland daalt met ongeveer de helft, ondanks oproep om thuis te blijven

Wegenhulp Touring kreeg in de afgelopen kerstperiode ongeveer de helft van het aantal oproepen van vorig jaar. VAB behield 66 procent van het aantal pechgevallen van vorig jaar. De oproep om thuis te blijven, weerhoudt een deel van de Belgen er dus niet van om te reizen.

De Belgen bleven bij kerst vaker thuis dan onze buren, gaf viroloog Steven Van Gucht opgelucht mee op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. Toch beletten de strenge maatregelen niet dat verschillende landgenoten de feestdagen in het buitenland doorbrengen. Cijfers van Touring en VAB-pechverhelping tonen weliswaar een daling, maar een significant aantal oproepen blijft.

Woordvoerder Joni Junes zegt op het middagjournaal van VRT NWS dat de automobilistenvereniging VAB vanuit het buitenland zowat 66 procent van het aantal pechgevallen van vorig jaar had in de eerste week van de kerstvakantie. Aan De Standaard meldt Touring Wegenhulp dat ze in de eerst twaalf dagen van de kerstvakantie nog 53 procent van het aantal buitenlandse oproepen van vorig jaar hebben. Op het vlak van interventies op het terrein komt dat percentage op 42 procent. Vooral Frankrijk is in trek. 38 procent van de interventies bij Touring vond bij onze zuiderburen plaats.

Zwitserland houdt als enige Europese land de skipistes open voor buitenlandse toeristen. Foto: AFP

Dat Belgen toch nog naar het buitenland trekken, baart de virologen veel zorgen. De besmettingskaart van Europa kleurt rood en de overheid raadt reizen dan ook ten strengste af. ‘Er is bewijs dat reizen op dit moment gevaarlijk kan zijn’, trekt Erika Vlieghe aan de alarmbel. Zij vreest een herhaling van het scenario van vorig jaar, toen het virus geïmporteerd werd bij verschillende wintervakanties. Experten willen daarom dat wie België binnenkomt een negatieve covidtest moet kunnen voorliggen of ter plaatse getest wordt.