Amerikaanse agenten ontslagen na dood Breonna Taylor

Twee Amerikaanse agenten die betrokken waren bij de dood van Breonna Taylor hebben dinsdag hun ontslagbrief gekregen. Dat meldt de advocaat van de familie van het overleden slachtoffer. Dezelfde dag werd ook duidelijk dat de agenten die verantwoordelijk waren voor de dood van Tamir Rice (12) in 2014 niet vervolgd zullen worden.

Drie politiemensen in burger schoten de 26-jarige ziekenhuismedewerker Breonna Taylor op 13 maart dood bij een inval op zoek naar drugs in haar huis in Louisville in de Amerikaanse staat Kentucky. Haar vriend had geschoten op de agenten. Hij dacht dat ze criminelen waren, zei hij later. Er werden geen drugs gevonden.

Eén betrokken politieman werd in juni ontslagen en de andere twee werden geschorst en overgeplaatst. Die twee hebben dinsdag hun ontslag gekregen, meldt de advocaat van de familie van het slachtoffer.

De dood van Taylor werd een van de zaken die als symbool dienden voor de golf van protesten tegen politiegeweld en racisme onder leiding van de Black Lives Matter-beweging. Meerdere celebrities en atleten maakten gebruik van hashtags en haar beeltenis om de zaak onder de aandacht te brengen.

Geen rechtszaak voor dood 12-jarige Rice

De amper 12-jarige Rice stierf in 2014 door politiekogels. Foto: AFP

Intussen is duidelijk geworden dat er geen federale gerechtelijke klachten komen tegen de twee agenten die verantwoordelijk waren voor de dood van de 12-jarige Tamir Rice in Cleveland, in de Amerikaanse staat Ohio. De zaak is gesloten, meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie dinsdag.

Tamir Rice was in november 2014 in een park aan het spelen met een luchtdrukpistool. Een voorbijganger merkte dat op en waarschuwde de politie, maar zei er wel bij dat het mogelijk niet om een echt wapen ging. Die informatie raakte echter nooit tot bij de politieagenten. Er werd een politiewagen ter plekke gestuurd en een van de agenten loste onmiddellijk schoten in de richting van de 12-jarige. De jongen bezweek even later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Een jury besliste in 2015 al dat de betrokken politieagenten niet voor de rechtbank moesten verschijnen. De familie van Rice daagde de stad Cleveland daarop voor de rechter. Ze verweet de stad nalatig te hebben gehandeld en geen eerlijk en grondig onderzoek te hebben gevoerd naar de schietpartij. De stad betaalde uiteindelijk 6 miljoen dollar (4,9 miljoen euro) aan de familie van de jongen.

Er kwam ook nog een federaal onderzoek. Volgens het ministerie van Justitie was de dood van Rice tragisch, maar zijn er niet voldoende bewijzen om de agenten verder te vervolgen. ‘Er komen geen federale strafrechtelijke aanklachten en daarmee is de zaak gesloten’, luidt het.