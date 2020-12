Agenten in het Russische Sredneoeralsk hebben dinsdag een vrouwenklooster bestormd. Een oud-priester had er zijn intrek genomen en weigerde te vertrekken. Hij wordt beschuldigd van het aanzetten tot zelfmoord en van het negeren van de coronamaatregelen. Volgens verschillende media zou hij ook schuldig zijn aan het martelen van kinderen in het klooster.