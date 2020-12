Vriendin Nashville-terrorist had politie vorig jaar al gewaarschuwd

Uit documenten die een plaatselijke krant kon bemachtigen blijkt dat de vriendin van de man die op kerstdag een bom in het centrum van Nashville (Tennessee) liet ontploffen, de politie vorig jaar al had gewaarschuwd voor hem.

De vriendin van de vermoedelijke dader achter de aanslag in het centrum van Nashville, de grootste stad van de Amerikaanse staat Tennessee, zou de politie vorig jaar al verteld hebben dat hij explosieven maakte in het voertuig dat hij uiteindelijk gebruikte voor de ontploffing. Dat blijkt uit officiële documenten die de plaatselijke krant The Tennessean kon inkijken. Na de waarschuwing gingen agenten langs de woning van Anthony Q. Warner, maar voerden geen huiszoeking uit.

De autoriteiten hebben zondag bevestigd dat zij Warner als de hoofdverdachte beschouwen van de kerstaanslag. Hij werd geïdentificeerd door middel van ter plaatse gevonden DNA.

‘Niet op de radar’

Ondanks de waarschuwing van de vriendin stond Warner op het moment van de feiten niet (meer) op de radar van plaatselijke en federale veiligheidsdiensten. Dat zei David Rausch van het Tennessee Bureau of Investigation eerder deze week. De man had enkel een aanklacht voor het bezit van marihuana op zijn strafblad, aldus Rausch. ‘We vinden allemaal stukjes van de puzzel en werken eraan om uit te zoeken wat de motivatie van dit individu was.’

Warner liet op kerstochtend een bom ontploffen in zijn camper in het centrum van de stad. Daarbij kwam de man zelf kwam om, drie mensen raakten gewond en liepen meer dan 40 bedrijven schade op. Voor de bom ontplofte, werd vanuit de camper een opgenomen boodschap afgespeeld die mensen waarschuwde door de bom. Daardoor kon de politie de omgeving grotendeels evacueren.

Het lijkt erop dat Warner met zijn waarschuwingsboodschap het aantal slachtoffers wilde beperken, maar toch zal zijn daad volgens plaatselijk raadslid en advocaat Bob Mendes waarschijnlijk als binnenlandse terreur worden beschouwd. ‘Anders doe je niet zoveel moeite om zo’n grote bom te maken. Het kon hem weinig schelen of er levens zouden verloren gaan.’

Intussen zijn er meer beelden van de aanslag vrijgegeven. Opgelet: harde beelden.