Modeontwerper Alexander Wang beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Alexander Wang vierde enkele dagen geleden nog zijn 37ste verjaardag. Reden genoeg voor topmodellen en beroemdheden om de ontwerper op sociale media te bewieroken, maar nu duiken via Instagram verschillende anonieme klachten op van modellen die zijn reputatie als ‘feestbeest van de modewereld’ in een kwaad daglicht plaatsen.

‘Model exposing the truth’, staat op het Instagramprofiel van het anonieme Shit Model Management. Gewoonlijk deelt het account vranke memes over de modewereld, die vaak pijnlijk herkenbaar zijn voor modellen, maar dinsdag nam het de handschoen op tegen Alexander Wang, een van de machtigste figuren in de modewereld. Het profiel beschuldigt de ontwerper van grensoverschrijdend gedrag en roept op tot een boycot.

De bal ging aan het rollen toen model Owen Mooney op Tiktok vertelde hoe hij in 2017 door Wang betast werd in een New Yorkse club. Mooney beschrijft hoe hij vastzat in een massa mensen, ‘waarna de kerel naast mij ervan profiteerde dat niemand kon bewegen’. ‘Hij greep me langs mijn benen en bij mijn kruis’, vertelt hij. ‘Toen ik me omdraaide zag ik dat hij een beroemde modeontwerper was.’ Aanvankelijk noemde hij geen namen, maar in een latere video noemde hij Alexander Wang bij naam, nadat hij gelijkaardige verhalen had opgevangen.

Zijn verhaal werd overgenomen door Shit Model Management met tal van andere anonieme getuigenissen. Die laten een donker licht schijnen over de feestreputatie van de ontwerper, die geliefd is bij grote namen als Kylie Jenner en Bella Hadid. De getuigenissen laten doorschemeren dat zijn gedrag een publiek geheim is. Zo zou hij feestjes organiseren waarbij hij een feestbus boekt. In de flesjes water die hij uitdeelt aan zijn gasten zou hij MDMA gedaan hebben. Anderen getuigen over feestjes met drank en drugs, waarna hij zich zou opdringen aan zijn gasten. Ook vanuit de transgemeenschap klinken klachten over grensoverschrijdend gedrag.

Het invloedrijke Instagramprofiel Diet Prada, dat vaker wantoestanden in de modesector aan de kaak stelt, heeft de klachten overgenomen. Alexander Wang heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Een advocaat die Wang in het verleden gerepresenteerd heeft, zegt in Women Wear’s Daily dat de beschuldigingen ernstig behandeld moeten worden. Tegelijk heeft hij het ook over ‘stommiteiten’ van de ‘oude garde die zich gedraagt als de oude garde’. ‘Zonder het zo te bedoelen, gaan ze hun boekje te buiten’, klinkt het in zijn reactie.