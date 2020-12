Refs na scheldpartij Hans Vanaken: ‘Kutrefs? Dit is ook maar een hobby voor ons hoor’

Vier wedstrijden schorsing, waarvan twee omdat hij de scheidsrechters beledigd heeft. De straf die tegen Club Brugge-speler en Rode Duivel Hans Vanaken geëist wordt, wordt bij scheidsrechters op gejuich onthaald. ‘We hebben dat veel te lang onbestraft gelaten. Deze beslissing zal elke scheidsrechter deugd doen.’

‘Het is schering en inslag. Elke wedstrijd is het van dat. Er wordt gescholden en je krijgt al eens een duw links of rechts. Maar het gaat nog verder: mijn auto is al bekrast en ik ben tot thuis achtervolgd ...