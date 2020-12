Onlangs verkozen Amerikaans parlementslid overleden na coronabesmetting

Een onlangs verkozen Republikeins Congreslid uit de Amerikaanse staat Louisiana is op 41-jarige leeftijd overleden na een besmetting met het coronavirus.

‘Covid-19 heeft verkozen Congreslid [Luke] Letlow veel te vroeg van ons weggenomen’, aldus de gouverneur van de staat, John Bel Edwards. Het is het eerste lid van het Amerikaanse Congres dat bezwijkt aan de ziekte in de VS.

De Republikein was verkozen in het vijfde district van Louisiana en zou zondag de eed afleggen. Volgens Amerikaanse media laat hij een echtgenote en twee kinderen achter. Verschillende Amerikaanse politici drukten hun medeleven uit op Twitter.

Lees ook | De man die de VS aan coronavaccins hielp: ‘Ik stond elke dag op om 3 uur’

Letlow had op 18 december zelf aangekondigd dat hij positief had getest op het virus en thuis in quarantaine zat. Drie dagen later werd hij opgenomen in het ziekenhuis.

De afgelopen maanden maken de VS een verontrustende stijging mee in het aantal besmettingen. Het land telt intussen al 19,5 miljoen bevestigde gevallen en 337.918 overlijdens. In 24 uur tijd zijn 3.223 nieuwe sterfgevallen opgetekend.