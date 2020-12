Nieuw record in NBA: Milwaukee Bucks maken liefst 29 driepunters in een wedstrijd

Zondag lieten de Milwaukee Bucks hun slechtste statistieken qua driepunters (7 op 38 versus de New York Knicks) in een jaar noteren, twee dagen later vestigden ze het NBA-record van driepunters in een wedstrijd. De Bucks maakten afgelopen nacht maar liefst 29 driepunters in hun 144-97 overwinning tegen de regerende Eastern Conference-kampioen Miami Heat.

Milwaukee liet dertien spelers minuten maken en twaalf van hen maakten ten minste één driepunter. De enige die niet op die lijst kwam, was tweevoudig MVP Giannis Antetokounmpo. ‘The Greek Freak’ scoorde slechts 9 punten. Zo weinig punten was geleden van 22 december 2018; toen hij 10 punten scoorde in een verloren wedstrijd tegen... Miami. Khris Middleton (25 punten) lukte drie driepunters, Jrue Holiday (24 punten) scoorde zes driepunters en Donte DiVincenzo (17 punten) dropte zes op zeven driepunters.

Het record werd uiteindelijk gebroken door Sam Merrill, die de 28ste driepunter scoorde. Het vorige record van driepunters in een NBA-wedstrijd was 27 stuks van de Houston Rockets op 7 april 2019. Milwaukee’s vorige record was 22, tegen Sacramento op 4 november 2018.

In de andere wedstrijden behaalden de Knicks opnieuw een zege tegen de Cleveland Cavaliers (95-86). De Chicago Bulls wonnen voor de eerste keer dit seizoen, tegen de Washington Wizards (115-107). Washington en de Detroit Pistons zoeken ook na vier duels nog altijd naar hun eerste overwinning deze jaargang. Bij de Denver Nuggets noteerde Nikola Jokic de 44ste triple-double uit zijn carrière, zij het in een nederlaag tegen de Sacramento Kings (115-125).