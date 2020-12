Standbeeld van Abraham Lincoln verwijderd in Boston

In de Amerikaanse stad Boston is dinsdag een standbeeld verwijderd van ex-president Abraham Lincoln (1861-1865). Volgens tegenstanders was het standbeeld, dat Lincoln toont terwijl een zwarte man zijn schoenen poetst, een typisch teken van blanke dominantie en superioriteit.

Het standbeeld in Boston is een kopie van een beeld in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C dat dateert uit 1876, 11 jaar na het overlijden van Lincoln. Het werd in opdracht van een groep zwarte Amerikanen gemaakt en ook betaald door die groep, weet de Amerikaanse krant The Washington Post. Vele van hen waren voormalige slaven. Maar de groep had geen zeggenschap over het ontwerp van het beeld. Hoe het beeld er zou uitzien werd beslist in een volledig blanke commissie.

Het beeld toont een rechtopstaande Lincoln, met onder hem een zwarte man die knielt en de schoenen poetst van de president. De maker van het beeld, Thomas Ball, stelde dat de zwarte man opstaat uit slavernij, maar de meerderheid van de inwoners van Boston ziet dat anders. Die stemde eerder dit jaar voor het verwijderen van het standbeeld.

Tegenstanders argumenteerden dat het beeld de ‘kwetsende vooroordelen jegens zwarte Amerikanen bestendigt en dat het bijdroeg aan het onderschatten van hun rol ‘in de strijd voor de vrijheid van de natie’.

Beeld in Washington blijft

Lincoln, de 16de president van de VS, geldt als één van belangrijkste presidenten van het land. Hij was president tijdens de burgeroorlog in de 19de eeuw en voorkwam dat het agrarische zuiden zich afscheidde. Hij zorgde daarmee ook mee voor de afschaffing van de slavernij.

In de VS ontstond er dit jaar veel kritiek op verschillende beelden naar aanleiding van de protesten tegen politiegeweld en racisme na de dood van George Floyd in mei in Minneapolis.

Het origineel beeld in Washington blijft (voorlopig) wel staan. Na de protesten werd er een tijdje een hek rond gezet en kreeg het politiebeveiliging.