Vlieghe: ‘Formulier invullen is niet genoeg, reizen is nu gevaarlijk’

Experten willen dat wie België binnenkomt een negatieve covidtest moet kunnen voorliggen of ter plaatse getest worden. ‘We willen februari en maart niet opnieuw beleven’, aldus infectiologe Erika Vlieghe woensdagochtend op Radio 1.

‘Er is heel grote bezorgdheid onder de experts. We hebben het gevoel dat we februari en maart van dit jaar opnieuw aan het beleven zijn en dat willen we voorkomen’, aldus Vlieghe. Het virus is België initieel al reizend binnengekomen, stelt ze. ‘Na de zomer waren er ook veel extra gevallen. Er zijn stammen van Spanje die zich heel snel hebben verspreid over heel Europa. Er is bewijs dat reizen op dit moment gevaarlijk kan zijn. Je maakt netto meer contacten.’

‘Passenger location form niet genoeg’

‘Een verplichte test voor iedereen die terugkomt is ook een aanbeveling van de Europese Commissie. Ofwel een verplicht test, ofwel quarantaine. De vraag is welke het beste zou zijn.’ In plaats van of-of zou het ook en-en kunnen zijn, meent de infectiologe.

Het passenger location form dat ons land nu heeft is hoe dan ook niet genoeg, stellen experts. ‘Dat systeem is op poten gezet in de zomer, op een moment dat er veel minder virale circulatie was. Op zich was dat een correct systeem op dat moment’, zegt ze op Radio 1. ‘Maar het is een heel kwetsbaar systeem voor fout gebruik, zeker als het niet gecontroleerd wordt. We kunnen in deze fase van de pandemie niet rekenen op een systeem dat rekent op de goodwill van de mensen.’

Vlieghe erkent wel dat er praktisch onderzocht moet worden of en hoe een verplicht test afgedwongen kan worden. ‘Als je kijkt naar andere landen, zie je dat er erg verschillende manieren zijn om het aan te pakken.’ Voor georganiseerd transport kan je gevraagd worden voor een test voordat je opstapt, geeft ze als voorbeeld.

Het is niet zeker of er voor het einde van de kerstvakantie nog iets opgesteld kan worden. ‘Ook als het daarna wordt opgesteld, zou het nog de moeite lonen. Natuurlijk zou dat frustrerend zijn want we hebben hiervoor al eerder gewaarschuwd. We hebben ook het advies gegeven om niet te reizen. Het is niet het moment om te reizen. We hebben nu redelijke cijfers waarvoor we als maatschappij voor gewerkt hebben dus laat ons mensen verder ontmoedigen om te reizen. Dit is geen periode om te reizen: er is te veel virusverspreiding in Europa en daarboven op heb je nog de coronavarianten die vermoedelijk besmettelijker zijn.’