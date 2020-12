Aantal nieuwe coronabesmettingen blijft dalen

Het gemiddelde aantal nieuwe coronabesmettingen in België blijft dalen en zakt onder de 1.800. Dat blijkt woensdagochtend uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 20 en 26 december werden elke dag gemiddeld 1.792 nieuwe besmettingen geregistreerd, een daling met 29 procent ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Er raakten nu al 639.734 Belgen besmet met het virus.

In dezelfde periode daalde het gemiddelde aantal overlijdens met 24,8 procent, tot 70 per dag. Al 19.234 mensen kwamen om door de gevolgen van covid-19.

Tussen 23 en 29 december werden elke dag gemiddeld 150 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een daling met 18 procent. Het aantal patiënten in de ziekenhuizen is met 1 procent gedaald tot 2.423. 499 patiënten liggen op de intensieve zorgen (-2 procent).

Kersteffect

Steven Van Gucht waarschuwde al dat de daling van deze cijfers te maken kan hebben met de feestdagen. De viroloog riep maandag dan ook op om de dalende cijfers met de nodige voorzichtigheid te interpreteren: ‘We zien nu mogelijk al een eerste gunstig effect van het begin van de kerstvakantie, maar een negatief effect van familiebijeenkomsten zullen we pas in januari kunnen opmerken.’

Tussen 20 en 26 december werden er 29.700 mensen getest, dat is 23 procent minder dan de week eerder. De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, blijft wel min of meer stabiel. Tussen 20 en 26 december bedroeg die 7,2 procent wat slechts 0,4 procent lager is dan de week eerder.

De laatstbekende r-waarde dateert van 28 december en lag toen op 0,92. Wanneer het getal opnieuw boven 1 komt, betekent dat een coronapatiënt gemiddeld meer dan 1 andere persoon besmet. Dat de r-waarde nu onder 1 ligt, betekent dat de pandemie in ons land krimpt.