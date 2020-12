Zulte Waregem vecht zich in slotkwartier naar zege tegen Eupen

Op bezoek bij Eupen stond Zulte Waregem diep in de tweede helft 2-0 in het krijt, maar het vocht zich in een dolle tien minuten nog naar een 2-3 zege. Een belangrijke, want dankzij de overwinning breidt het de kloof met de degradatieplaatsen opnieuw uit tot 7 punten.

Tussen de sneeuwvlokken door kregen we een interessant wedstrijdbegin te zien Am Kehrweg. Beide ploegen begonnen enthousiast aan de partij, al bleven de grote kansen uit. Het enthousiasme van de openingsminuten smolt ook net als de sneeuwvlokken snel weg. Waar Essevee aanvankelijk nog probeerde te voetballen, koos het steeds vaker voor de lange bal. Eupen wachtte dan weer, zonder succes, het juiste moment af om tegen te prikken. Doelrijpe kansen kregen we dan ook lange tijd niet te zien. Er was veel middenveldspel en veel strijd, maar weinig goed voetbal en doelkansen.

Toch stond het plots 1-0 voor Eupen, een doelpunt dat letterlijk uit de lucht kwam gevallen. Musona mocht vanop zo’n 25 meter een vrije schop nemen en plaatste de bal over alles en iedereen enig mooi in de verste hoek. Zulte Waregem was van slag en mocht Bostyn danken dat het niet met een dubbele achterstand de rust in ging. Heris en N’Dri vonden de Waregemse doelman op hun weg.

De ommekeer

Francky Dury gooide met Dompé en Srarfi na de koffie twee verse krachten in de strijd. Kainourgios en Vossen moesten hun mindere eerste helft bekopen. Veel zoden bracht het aanvankelijk niet aan de dijk. Er was wel een hernieuwd enthousiasme, maar daar bleef het bij. En dat enthousiasme mocht ook snel de vuilbak in wanneer Musona, opnieuw vanop vrije trap, voor de 2-0 zorgde. Wedstrijd gespeeld zou je denken. Maar niets was minder waar ...

Eerst zorgde Dompé na een goede rush voor de aansluitingstreffer, zijn tweede in twee wedstrijden. Het wakkerde het geloof bij de bezoekers opnieuw aan. En even later stond het plots alweer gelijk na een goal van Bruno. Eupen stortte op enkele minuten tijd helemaal in. Zulte Waregem rook bloed en op een golf van adrenaline stoomde het door. En het loonde, want de gelijkmaker was bij de thuisploeg nog niet verteerd of daar was plots Olivier Deschacht. De oude rot van Essevee frommelde de bal na een hoekschop over de doellijn. Zulte Waregem vanuit een geslagen positie zowaar op voorsprong. Eupen ging nog met de moed der wanhoop op zoek naar de gelijkmaker, maar Zulte Waregem hield stand.