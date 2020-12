‘Het hoge noorden’: Traagheid zonder poëzie is alleen maar saai

Kun je als Vlaming vanzelfsprekend gelukkig worden in een land dat een van de gelukkigste bevolkingen ter wereld heeft? Nadat ze al uitgeweken Vlamingen in Frankrijk en Spanje heeft opgezocht, trekt Annemie Struyf in haar nieuwe reportagereeks naar Scandinavië. In Het Hoge Noorden volgt ze zeven Vlaamse ­gezinnen die naar Noorwegen verhuisd zijn of van plan zijn ernaartoe te verhuizen.

In de eerste aflevering zagen we Veerle en Eddy uit Zutendaal met drie van hun zeven kinderen verhuizen naar een klein eiland net onder de poolcirkel. Adriaan, een landbouwingenieur van vooraan in de ...