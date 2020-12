Stoffel Vandoorne verkozen tot RACB Driver of the Year

Stoffel Vandoorne werd gisteravond voor de vierde keer in zijn carrière tot RACB Driver of the Year gekroond. De vakpers schatte zijn titel van vicekampioen in de Formula E hoger in dan de prestaties van Thierry Neuville, die ondanks een overwinning de Rally van Monte Carlo zijn zwakste rallyseizoen van de afgelopen jaren neerzette.

De top-5 van de beste rijders van dit land werd volgemaakt door GT-rijders: Laurens Vanthoor (algemeen winnaar van de 24 uur van Spa-Francorchamps) eindigde als derde, Maxime Martin (GT-winnaar van de 24 Uur van Le Mans) als vierde en Bertrand Baguette (na twee zeges derde in het Japanse Super GT-kampioenschap) als vijfde.

Het WRT-team van Vincent Vosse werd opnieuw tot Team of the Year bekroond, terwijl Nicolas Baert de titel van Rookie of the Year op zak mocht steken. Opvallend: van Grégoire Munster, vorige week na Charles De Ketelaere en Thibau Nijs derde in de Belofte van het Jaar-verkiezing, was bij de online Awards-ceremonie van de Belgische autofederatie geen spoor. Eén en ander heeft allicht te maken met het feit dat de perfect tweetalige jongeman uit Verviers een licentie bij de Luxemburgse federatie verkiest.