Van corona herstelde Geiger wint eerste manche van Vierschansentournee

De Duitser Karl Geiger (27) heeft dinsdag in zijn geboortestad Oberstdorf de openingsmanche van de 69e editie van de Vierschansentournee gewonnen.

Sprongen van 127 en 136,5 meter leverden Geiger 291,1 punten op. Daarmee haalde hij het van de Pool Kamil Stoch (288,3 punten), die de Vierschansentournee al tweemaal won (2017 en 2018). De Noor Marius Lindvik, vorig jaar runner-up, vervolledigde het podium met 285,2 punten.

Geiger kwam voor het eerst in actie sinds hij zich medio december in het Sloveense Planica tot wereldkampioen skispringen kroonde. Twee dagen later werd hij vader. Hij testte nadien ook positief op het coronavirus en ging in quarantaine. De nummer drie van de vorige editie van de Vierschansentournee legde uiteindelijk tijdig een negatieve test af om in Oberstdorf te kunnen aantreden.

Foto: REUTERS

Stoch en de andere Poolse deelnemers kregen pas eerder op de dag groen licht om deel te nemen. Het Poolse team werd in eerste instantie uitgesloten van deelname, omdat een teamlid, Klemens Muranka, positief had getest op het coronavirus. Een tweede test bij Muranka bleek echter negatief, waardoor de Poolse skispringers opnieuw getest werden. Hun resultaten bleken dinsdag allemaal negatief, waardoor ze toch konden starten.

De tweede wedstrijd vindt traditioneel plaats op nieuwsjaarsdag in Garmisch-Partenkirchen. Nadien staan Innsbruck en Bischofshofen nog op het programma in Oostenrijk.