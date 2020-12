Versterkte controles op terugkerende reizigers komend weekend

De federale politie voert komend weekend extra controles uit op de verplichtingen voor terugkerende reizigers. Er zullen verstrengde controles worden uitgevoerd in de luchthavens en de internationale treinstations en op de wegen, meldt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) dinsdag.

‘We moeten vermijden dat we de situatie die we in maart hebben gekend, opnieuw beleven. Belgen kwamen besmet terug van hun vakantie, wat de verspreiding van het virus in ons land heeft versneld’, zegt Verlinden in een persbericht.

‘Om dit te vermijden, controleert de federale politie streng op het invullen van het Passenger Locator Form (PLF). En die controles zullen volgend weekend nog verder worden opgevoerd. Het virus houdt geen rekening met landsgrenzen, alleen mensen kunnen de verspreiding afremmen’, aldus de minister.

De luchtvaartpolitie, spoorwegpolitie en wegpolitie zullen hier op vraag van de minister prioritair op inzetten. Dat maakt de kans reëel dat reizigers bij thuiskomst gecontroleerd zullen worden, klink het.

Hoogrisicocontact

Reizen wordt ten stelligste afgeraden, brengt de minister ook in herinnering, en voor wie wel reist, gelden strenge regels. Wie langer dan 48 uur in een rode zone verblijft, wordt bijvoorbeeld beschouwd als een hoogrisicocontact.

Wie vanuit het buitenland naar België reist, moet een PLF invullen. Op basis van dat formulier wordt beslist of de reiziger bij thuiskomst in quarantaine moet en zich moet laten testen. Sinds de invoering van het PLF houdt de federale politie dagelijkse controles in de luchthavens, treinstations met internationale verbindingen en op de wegen.