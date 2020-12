Boze fans halen het van Sa Pinto: Vasco da Gama neemt na ruim twee maanden afscheid van ex-trainer Standard

De Braziliaanse club Vasco da Gama heeft coach Ricardo Sa Pinto (48) de laan uitgestuurd. De voormalige Portugese international was er pas sinds medio oktober aan de slag.

Sa Pinto werd gehaald als opvolger van Ramon Menezes, maar de Portugees slaagde er niet in betere resultaten te behalen. In 15 wedstrijden wist hij slechts drie zeges te boeken. Zes keer ging zijn team onderuit, zes keer speelde Vasco da Gama onder Sa Pinto gelijk. De club staat pas op de 17e plaats in het Braziliaans kampioenschap.

De oud-sterspeler van Sporting Lisabon, die in het seizoen 2006-07 zijn spelerscarrière bij Standard afsloot, had een contract ondertekend tot het einde van het huidige seizoen. Sa Pinto coachte Standard in 2017-18. Hij schonk de Rouches toen de Beker van België.