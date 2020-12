WHO waarschuwt: ‘Volgende pandemie kan nog erger zijn’

We moeten onze zaken dringend op orde krijgen, waarschuwt Mike Ryan, afdelingshoofd Noodgevallen bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). ‘De volgende pandemie kan veel erger worden’, vreest hij.

De Britse krant The Guardian noteerde bij een briefing door enkele experts van de WHO enkele waarschuwingen die we moeten onthouden uit de corona-epidemie. Professor David Heymann wijst er onder meer op dat - ondanks alle vaccinaties die er zitten aan te komen - het covid-19-virus niet meer weggaat en dat we er zullen moeten mee leren leven. ‘Gelukkig hebben we de middelen om levens te redden’, zegt hij wel. Dokter Mike Ryan voegt er aan toe dat het virus een bedreiging zal blijven, maar dat die dreiging op termijn een beperkt risico zal inhouden dankzij wereldwijde vaccinaties.

Ryan waarschuwt wel dat een volgende pandemie veel erger kan worden. ‘Deze pandemie is heel erg geweest en heeft elke uithoek van onze planeet getroffen. Maar het is niet noodzakelijk The Big One. Dit is een wake-upcall’, citeert The Guardian hem. ‘Als er een ding is dat we moeten leren van deze pandemie, is het dat we onze zaken op orde moeten krijgen, want we leven op een kwetsbare planeet en in een steeds complexere samenleving. Laten we de mensen die we verloren eren door beter te worden.’

Zijn collega dokter Maria Van Kerkhove treedt hem daarin bij en roept ook op betere voorbereidingen te treffen voor een volgende gezondheidscrisis, door ervoor te zorgen dat zorgverleners goed opgeleid worden, door gebruik te maken van innovatieve technologie.