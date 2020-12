Southampton-coach Hasenhüttl in isolatie na positieve coronatest bij gezinslid: “Hij zal van thuis coachen”

Southampton-coach Ralph Hasenhüttl (53) zit dinsdagavond niet op de bank tijdens de thuismatch tegen West Ham United op de 16e speeldag in de Premier League. Een gezinslid van de Oostenrijker heeft maandag positief getest op het coronavirus, waardoor Hasenhüttl in isolatie gaat. Dat hebben The Saints bekendgemaakt.

“Ralph zal van thuis coachen tijdens de match. Hij staat in contact met het team en de staf”, zo klinkt het bij Southampton.

Verder meldde Sheffield United dat er enkele coronagevallen zijn binnen de club, zonder evenwel de namen van de besmette personen bekend te maken.

Eerder op de dag raakte bekend dat bij de meest recente testronde in de Premier League een recordaantal van achttien spelers positief heeft getest op het coronavirus. Naast Sheffield United is Manchester City één van de getroffen clubs. De competitiewedstrijd van maandag tegen Everton werd uitgesteld na vijf besmettingen in de spelersgroep van de Citizens.