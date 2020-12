Tennistoernooi van Indian Wells uitgesteld: geen “vijfde grandslamtoernooi” in 2021

Het BNP Paribas Open in het Amerikaanse Indian Wells, dat in maart 2021 voorzien was in Californië, wordt uitgesteld omwille van de coronacrisis. Dat heeft de Association of Tennis Professionals (ATP) dinsdag bekendgemaakt.

Het toptoernooi, ook wel aangeduid als “het vijfde grandslamtoernooi”, sneuvelde in maart van dit jaar al vanwege de strijd tegen het coronavirus. Momenteel worden alternatieve data later op het jaar overwogen, zo klinkt het in de mededeling van de ATP.

De ATP maakte dinsdag de tenniskalender na de met drie weken uitgestelde Australian Open (8-21 februari) tot begin april bekend. In die periode zijn tien toernooien voorzien. Het toernooi van Rotterdam, dat van 6 tot en met 14 februari gepland was, verhuist naar de eerste week van maart (27/02-7/03). Ook andere toernooien kregen nieuwe speeldata. Het Masters 1000-toernooi in het Amerikaanse Miami zal zoals gepland van 22 maart tot en met 4 april plaatsvinden. Na Miami begint in principe het gravelseizoen.