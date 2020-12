Een crèchemedewerker in het hoge noorden stelt illegale uitzettingen van migranten door de Griekse kustwacht aan de kaak.

Een medewerker van een kinderdagverblijf in Noorwegen is een van de meest gehate mensen in Griekenland. Tommy Olsen is zijn naam. Vanuit zijn woonplaats Tromsø, een havenstad boven de poolcirkel, runt ...