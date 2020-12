De zware aardbeving die Kroatië dinsdag heeft getroffen, heeft al zeker aan één kind het leven gekost. Dat heeft de Kroatische eerste minister Andrej Plenkovic bevestigd. Een groot deel van het centrum van Petrinja, een stad 45 kilometer ten zuidoosten van Zagreb, ligt in puin. Ook in de hoofdstad wordt grote schade gemeld.

Nadat Kroatië maandagochtend al werd getroffen door een aardbeving, vond dinsdag een nieuwe, zwaardere beving plaats. De magnitude ligt deze keer volgens verschillende seismologische instituten op 6,4 en was voelbaar in heel Kroatië, maar ook in Oostenrijk, Slovenië en Bosnië-Herzegovina.

‘Dit is vreselijk, er zijn slachtoffers, er zijn gewonden. We zagen een kind dat is omgekomen op het stadsplein’, verklaarde burgemeester Barinko Dumbovic van Petrinja aan de krant 24sata. Verschillende Kroatische media berichtten dat het kind getroffen was door vallend puin.

Het overlijden werd bevestigd door eerste minister Andrej Plenkovic bij een bezoek aan het getroffen gebied. ‘Wij zijn ervan op de hoogte gebracht dat een meisje overleden is. Wij hebben geen informatie over andere slachtoffers.’

De ziekenhuizen in Petrinja en het nabije Sisak zijn zwaar beschadigd. Het grootste gedeelte van hoofdstad Zagreb zat zonder elektriciteit. Het ministerie van Binnenlandse Zaken maande de bevolking aan buiten te blijven. Mensen die in gebouwen verblijven die schade vertonen, krijgen de raad die te verlaten.

Door de aardbeving legde Slovenië de kerncentrale Krsko stil, meldt het Sloveense persagentschap STA. De centrale ligt nabij de grens met Kroatië. Beide landen delen die centrale. Het gaat om een standaardprocedure tijdens aardbevingen, klinkt het.

Von der Leyen belooft hulp

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft ondertussen in een gesprek met premier Plenkovic hulp toegezegd aan Kroatië. ‘We zijn bereid te ondersteunen’, zei Von der Leyen daarna op Twitter. Ze vroeg Janez Lenarcic, de Eurocommissaris die bevoegd is voor Humanitaire Hulp, om zo snel mogelijk naar het getroffen gebied te reizen.