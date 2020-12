Na het beruchte lockdownfeestje: Westerlo-speler Tuur Dierckx gaat meehelpen op corona-afdeling

Westerlo-speler Tuur Dierckx, in wiens appartement eerder deze maand een lockdownfeestje doorging, zal op dinsdag 5 januari een dag meedraaien op de corona-afdeling van het Ziekenhuis van Geel. De club en het ziekenhuis willen duidelijk maken wat de risico’s en impact van COVID-19 zijn voor zowel de patiënt als de zorgmedewerker.

“KVC Westerlo heeft een maatschappelijke rol waar te nemen”, stelde Wim Van Hove, algemeen directeur van KVC Westerlo, heel duidelijk. “Het voetbal kan blijven doorgaan in coronatijden en daarom wil de club als voorbeeld fungeren in de omgang met het virus. Daarom ook is sensibilisering noodzakelijk om te tonen dat we samen - mét het zorgpersoneel - strijden tegen het coronavirus.”

“Het is belangrijk om écht te begrijpen waarom de maatregelen rond COVID-19 genomen worden”, aldus Jan Flament, CEO van het Ziekenhuis van Geel. “We hebben dan ook onmiddellijk positief gereageerd op deze positieve actie vanwege KVC Westerlo. Een actie met een belangrijke maatschappelijke meerwaarde, maar tevens een actie die een steun betekent voor onze zorgverstrekkers. Iets wat ze zeker kunnen gebruiken.”

Westerlo schonk een maand geleden naar aanleiding van de coronacrisis al 10.000 euro aan het Dimpnafonds, de filantropische vzw van het Ziekenhuis van Geel. Enkele dagen later raakte bekend dat twee spelers van de club deelnamen aan een lockdownfeestje. “Dit gedrag paste niet binnen de waarden die KVC Westerlo uitdraagt”, aldus de club. “Het management van de voetbalploeg nam daarom contact op met het Ziekenhuis Geel om samen een actie op te zetten die zowel sensibiliserend kon zijn ten aanzien van de spelers, maar tevens als een duidelijk signaal van ondersteuning ten aanzien van alle zorgmedewerkers.”