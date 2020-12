Verwacht u in de krokusvakantie al gevaccineerd te zijn? En denkt u dat u dan weer op restaurant kan?

Denkt u dat u in de krokusvakantie al een coronavaccin zal gekregen hebben? En verwacht u dat u dan weer op café of restaurant zal kunnen? Of naar een concert? Of mogen we al blij zijn als we half februari een terrasje mogen doen en buiten in groep kunnen sporten? De Grote Coronastudie, de tweewekelijkse peiling van onder meer de UAntwerpen, wil het graag van u horen.

Om de twee weken voert de UAntwerpen, met steun van UHasselt, KU Leuven, ULB en het FWO, een grootschalige bevraging uit om te weten te komen hoe we met z’n allen de corona-epidemie beleven. Ook tijdens kerst en nieuwjaar wordt die enquête uitgevoerd en ondertussen is men al toe aan de 27ste editie.

Er wordt onder meer gevraagd met wie en hoe u Kerstmis vierde. En hoe u omgegaan bent met de verwarrende communicatie over van kinderen jonger dan 12, die dan toch bleken mee te tellen als knuffelcontacten.

Er wordt niet alleen teruggeblikt, maar de onderzoekers polsen ook naar uw verwachting voor half februari, als de krokusvakantie er aan komt. Zo willen ze bijvoorbeeld graag weten of u denkt dat u dan al gevaccineerd zal zijn. En of u meer vrijetijdscontacten zal kunnen hebben tegen dan. En hoe u denkt dat uw vrijetijdsbesteding er zal uitzien: mogen we al weer op restaurant of café gaan? Of vreest u dat u niet verder komt dan een terrasje? En zal u weer naar een concert kunnen? Of in groep mogen sporten?

Ook uw houding tegenover de vaccinatie kan u meegeven. En u krijgt de kans om zelf een soort van vaccinatiestrategie op te stellen, waarbij u aangeeft welke groepen er volgens u het eerst aan de beurt moeten komen bij de vaccinaties.

De Grote Coronastudie invullen kan tot dinsdagavond 22 uur. Op die site vindt u ook de resultaten van de vorige peilingen.