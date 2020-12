Britse winterprik raakt niet tot bij ons

Groot-Brittannië zet zich schrap voor een stevige winterprik, met veel neerslag en vorst. Ook bij ons is het iets kouder dan gemiddeld in deze tijd van het jaar, maar voor een koudegolf hoeven we voorlopig niet te vrezen.

In Groot-Brittannië wordt al enkele dagen geteisterd door stevige buien, die voor wateroverlast zorgen. In sommige delen van het land ligt ook sneeuw. De politie van Gloucestershire vraagt mensen daarom zelfs om zoveel mogelijk binnen te blijven. Wie toch buiten moet zijn, wordt opgeroepen ‘alles bij te hebben voor een noodgeval, inclusief een volledig opgeladen telefoon’.

Veel beterschap hoeven de Britten niet te verwachten: ook de komende dagen wordt nog meer neerslag verwacht, en het kwik zakt nog verder, lokaal tot zelfs -10 graden.

België

Bij ons loopt het niet zo’n vaart zegt weerman David Dehenauw. ‘De temperatuur zal tot rond 11 januari overdag in de buurt van de 2-3 graden liggen. Normaal is dat in deze tijd van het jaar rond de 6 graden, maar dit is dus geen uitzonderlijke situatie’, zegt hij. ‘Een afwijking van een vijftal graden is niet abnormaal’.

’s Nachts kan het in Vlaanderen echter ook gaan vriezen. Ook winterse neerslag is mogelijk. ‘Het kan dan tijdelijk wit liggen, maar in de loop van de dag smelt het dan weer weg’.

Een koudegolf moeten we voorlopig dus niet voor vrezen. Daarvoor moet het 5 opeenvolgende dagen onder nul blijven, en moet het kwik ’s nachts drie keer tot -10 graden zakken, zegt Dehenauw.