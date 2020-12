In Australië is ophef ontstaan over rugzaktoeristen die een feestje bouwden op het strand. Er gaan stemmen op om de backpackers die de coronaregels met voeten traden het land uit te zetten.

Ondanks de strenge coronamaatregelen die gelden in Australië, kwamen er op Kerstdag op Bronte Beach bij Sydney honderden mensen samen om te dansen en te drinken. Van sociale afstand houden was geen sprake.

De oproerpolitie werd er zelfs bij gehaald om een einde te maken aan het feest. En dat terwijl er in delen van Sydney nog altijd een lockdown van kracht is om de corona-epidemie onder controle te krijgen. De beelden van het grote kerstfeest veroorzaken dan ook verontwaardiging en ophef in de Australische media. Parlementslid Jason Falinski riep zelfs op buitenlandse rugzaktoeristen die aan het feest deelnamen het land uit zetten. ‘Wie de regels overtreden heeft, moet ter verantwoording geroepen worden en beboet worden’, wordt hij in Sunrise geciteerd.

Ook minister van Immigratie Alex Hawke zegt ‘geschokt’ te zijn en denkt er aan de overtreders het land uit te zetten. ‘Volgens de migratiewetten kan het visum van iemand die de openbare orde of gezondheid bedreigt ingetrokken worden’, verklaarde hij in de media.