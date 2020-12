Cambodja haalt voor het eerst olie boven

Cambodja heeft voor het eerst olie gewonnen in de territoriale wateren. ‘De eerste druppel olie is geproduceerd en dit is een nieuwe verworvenheid voor de Cambodjaanse economie’, aldus Hun Sen, de premier van Cambodja.

De premier is al 35 jaar aan de macht. Hij veegde de ongerustheid over een transparant en verstandig gebruik van de nieuwe rijkdom van tafel. Hij sprak zo van een ‘zegen’ voor de bevolking. ‘Dit is geen vloek zoals sommigen met slechte bedoelingen hebben gezegd.’

De olie is gewonnen in een zone voor de kust van Sihanoukville.

De Amerikaanse oliereus Chevron had de eerste oliereserves van Cambodja gevonden in 2005. De regering en Chevron raakten het echter niet eens over de verdeling. Uiteindelijk ondertekende Phnom Penh een contract met KrisEnergy, uit Singapore. Die maatschappij heeft momenteel 95 procent van de concessie in handen, de rest behoort de overheid toe. KrisEnergy plant aanvankelijk een dagelijkse maximumproductie van 7.500 vaten per dag, een bescheiden aantal vergeleken met al olieproducerende landen in de regio zoals Thailand en Vietnam.

Hun Sen verwacht uit het eerste deel van dit project al een half miljard dollar, bijna 410 miljoen euro. Het land van circa 17 miljoen inwoners is een van de armste in het zuidoosten van Azië en hoopt op forse inkomsten dankzij olie. Het heeft een meer dan 400 kilometer lange kust aan de Golf van Thailand waaronder oliereserves liggen.